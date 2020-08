Mercato Juve – Idee chiare: ecco la possibile formazione di Pirlo del 2021!

Mercato Juve, Pirlo chiede rinforzi: ecco la possibile formazione del prossimo anno

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO JUVENTUS – Andrea Pirlo ha chiesto rinforzi dal mercato della Juve e sembra avere già le idee molto chiare su come dovrà essere la sua squadra. C’è ancora molto da fare sia in uscita che in entrata ma, al netto delle prossime cessioni e di futuri colpi, noi abbiamo provato ad immaginare come potrebbe essere la Juventus di Pirlo e come potrebbe scendere in campo. Inserendo ovviamente anche i più grandi sogni ed obiettivi del mercato bianconero. Senza perdere altro tempo dunque, ecco la possibile formazione della Juve del Maestro per il prossimo anno >>>VAI ALLA FORMAZIONE