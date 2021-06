Calciomercato Juventus, ora si pensa ad un colpo da brividi: ecco il sogno

Come vi abbiamo sempre ripetuto, molto - se non tutto - dipenderà dal futuro di Cristiano Ronaldo per quanto riguarda il prossimo calciomercato della Juventus. La permanenza o l'addio di CR7 infatti sposterebbero una marea di soldi, la differenza sarebbe davvero sostanziale. E in caso di divorzio (ipotesi al momento più plausibile), la Juve avrebbe di colpo molto più spazio di manovra sul mercato. Anzi, senza più Ronaldo, la Vecchia Signora potrebbe permettersi di fare un acquisto clamoroso proprio in attacco. Ecco allora spuntare un nuovo nome da sogno per il reparto offensivo <<<