Calciomercato Juventus – Circola una voce folle: i tifosi sognano!

La stagione ha ancora molto da dire. La Juventus non si starà giocando il tricolore o la Champions, ma la finale di Coppa Italia e il piazzamento fra le prime quattro sono comunque obiettivi da raggiungere in maniera quasi obbligata. Quanto meno si tratterebbe di due punti di partenza importanti per la prossima stagione, che dovrà essere quella del riscatto. Un aiuto concreto alla rivalsa bianconera dovrà arrivare dal calciomercato, nel quale si attendono sorprese veramente eclatanti. Nessuno è incedibile e non stiamo parlando solo dei calciatori della Vecchia Signora. Questo concetto potrebbe dare vita a delle trattative al limite del fantacalcio<<<