Calciomercato Juventus, cambia tutto: ecco chi rischia l’addio a giugno

Calciomercato Juventus, ora cambia tutto: ecco i 7 a rischio cessione

NEWS MERCATO JUVE – Come spesso accade nel calcio, gli equilibri e le gerarchie cambiano rapidamente e a volte anche inaspettatamente. E questi cambiamenti, molte volte, possono portare anche a fare delle scelte che prima non erano previste e quindi modificare i piani e le mosse di calciomercato di un club. Tutto questo potrebbe succedere anche alla Juventus che, in vista del prossimo mercato estivo, dovrà lavorare parecchio sia in entrata che in uscita. Alcuni giocatori però che sembravano già essere sul mercato si stanno guadagnando la riconferma (come ad esempio Aaron Ramsey), mentre altri – che prima venivano considerati dei cardini della squadra e quindi incedibili – potrebbero improvvisamente finire tra quelli che faranno le valigie a fine stagione. Noi abbiamo provato ad individuare coloro che sono più a rischio e in questo calderone abbiamo inserito ben 7 calciatori bianconeri: ecco dunque chi rischia l’addio a giugno >>>VAI ALLA LISTA