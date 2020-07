Calciomercato Juventus, bocciatura totale: ora può partire anche…

Calciomercato Juventus, ancora niente scudetto: ecco chi rischia ora

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Niente da fare. La Juventus ha fallito l’appuntamento con il nono scudetto consecutivo, che sarebbe potuto arrivare con una vittoria sull’Udinese. Deludente la prestazione e l’atteggiamento in una partita del genere, ma molto deludenti anche alcuni elementi scesi in campo. Tanto che, per qualcuno di questi, potrebbe essere arrivata una pesantissima bocciatura definitiva: ecco chi rischia ora la cessione >>>CONTINUA A LEGGERE