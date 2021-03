Calciomercato Juventus, caccia all’attaccante: rispunta un super obiettivo

La Juventus studia tantissimi nomi per il colpo in attacco del prossimo calciomercato estivo: occhio anche ad un possibile ritorno di fiamma

Fallito il tentativo di portare a Torino Gianluca Scamacca a gennaio, in estate la Juventus si ritufferà sul mercato per assicurarsi almeno una punta di grosso calibro. Sarà questo uno dei più importanti obiettivi del prossimo calciomercato bianconero e in effetti di nomi che stanno circolando in ambiente juventino ce ne sono davvero moltissimi. Bisognerà capire su che tipo di attaccante puntare, ma anche quanti acquistarne. Da quest'ultimo punto di vista infatti sarà determinante l'epilogo della vicenda legata a Dybala e al suo possibile rinnovo. Detto questo, il taccuino di Paratici è già pieno di obiettivi importanti.

Cercasi attaccanti sul mercato

Se al momento Scamacca sembra uscito dal radar bianconero, lo stesso non può dirsi di Arek Milik, altro vecchio pallino della Juve per l'attacco. Nelle ultime settimane poi si è parlato anche della suggestioneSergio Aguero, che con ogni probabilità sarà disponibile a parametro zero da giugno. Ma continuano a circolare voci anche per altri giocatori, come Alexandre Lacazette, Moise Kean, Eldor Shomurodov e Duvan Zapata. Nomi, questi ultimi, che per un motivo o per un altro in questo momento sembrano però più freddi. Decisamente più calda invece la candidatura di Memphis Depay, altro svincolato di lusso che infiammerà il prossimo calciomercato. La Juve avrebbe già allacciato i contatti con l'entourage dell'attaccante olandese, proponendogli un contratto da 5 milioni per 4 stagioni. Occhio però anche ad un possibile quanto clamoroso ritorno di fiamma.

Rispunta un nome top

Dalla Francia infatti torna a rimbalzare il profilo di Mauro Icardi, accostato nuovamente alla Vecchia Signora. Il centravanti argentino vorrebbe cambiare nuovamente aria e l'Italia sarebbe la sua meta preferita, come anche quella della moglie-agente Wanda Nara. Dal canto suo, come sottolinea L'Equipe, il PSG non metterebbe il veto alla partenza di Icardi, anzi sarebbe disposto a cederlo di fronte ad un'offerta convincente. Offerta che Paratici starebbe già studiando, magari con l'utilizzo di qualche formula conveniente come fatto con Morata. Un'ipotesi di prestito molto oneroso con obbligo di riscatto potrebbe ad esempio far felici tutti. La cosa certa è che la Juventus è già partita alla caccia del suo prossimo attaccante.