Calciomercato Juventus, Paratici non molla: contatti con un attaccante!

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato della Juventus, continuano i contatti con un grosso obiettivo bianconero per l'attacco

redazionejuvenews

Se il centrocampo sarà il reparto che verrà maggiormente rimodellato durante il prossimo calciomercato della Juventus, particolare attenzione merita però anche l'attacco. Non ci sono dubbi infatti sul fatto che in estate Paratici interverrà anche nel reparto offensivo, che ha chiaramente bisogno di rinforzi. Tre attaccanti di ruolo sono numericamente troppo pochi per una squadra come la Juve. Che tra l'altro dovrà anche capire quale sarà il futuro di alcuni degli attuali giocatori bianconeri. Su tutti, la situazione che preoccupa di più è ovviamente sempre quella di Paulo Dybala, sospeso tra rinnovo e addio. E' per queste ragioni che gli uomini mercato della Juventus stanno continuando a guardarsi intorno alla ricerca di possibili rinforzi per l'attacco, puntando magari su qualche bella occasione.

Contatti vivi

Tra i giocatori accostati alla Vecchia Signora con maggior forza nelle ultime settimane c'è Memphis Depay, attaccante olandese che si svincolerà dal Lione a parametro zero a giugno. I bianconeri gli avrebbero già proposto un contratto di 4 anni a 5 milioni di euro a stagione, ma la concorrenza è aspra e agguerrita. Per questo non si può non battere anche altre piste, come ad esempio quella che porta ad un altro grande obiettivo di mercato della Juve. Come riferito da calciomercato.com infatti, starebbero continuando i contatti anche per Arkadiusz Milik, vecchio pallino di Paratici. Ci sarebbero due ragioni per le quali Paratici starebbe continuando ad insistere per il centravanti polacco, nonostante il suo recente trasferimento al Marsiglia.

La prima è che l'entourage del giocatore sarebbe riuscito a fare in modo che non ci fossero clausole imposte dal Napoli secondo cui Milik non possa essere ceduto subito in Italia. La seconda è che nel contratto stipulato con i francesi sarebbe stata inserita una clausola rescissoria da appena 12 milioni di euro, esercitabile già dalla prossima estate. Insomma, a questa cifra, il colpo Milik rappresenterebbe un vero e proprio affare che la Juve non vorrebbe farsi sfuggire. I contatti tra le parti sarebbero sempre in corso, Paratici non molla. Come accennato in apertura però, occhio soprattutto alla mediana bianconera, destinata ad una mezza rivoluzione in estate. Sulla lista della spesa di Paratici infatti sarebbero finiti ben 9 nomi veramente grossi proprio per il centrocampo: eccoli tutti <<<