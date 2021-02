Calciomercato Juventus, ultim’ora: voce clamorosa su Dybala!

Ultim'ora di calciomercato in casa Juventus: al centro delle voci c'è il futuro di Paulo Dybala, ancora sospeso tra rinnovo e possibile addio

Niente da fare, non c'è pace sul fronte Dybala, sempre sospeso tra il tanto chiacchierato rinnovo e il possibile addio. Quella relativa all'attaccante argentino è la vera telenovela infinita di calciomercato della Juventus, che continua a tenere banco in casa bianconera e si arricchisce sempre di nuove puntate. Già perché se solo pochi giorni fa vi avevamo riportato la notizia lanciata dal noto esperto di calciomercato di fede bianconera Luca Momblano, secondo cui la Juve e la Joya avrebbero raggiunto l'intesa definitiva per il rinnovo, oggi arrivano novità diametralmente opposte. O che comunque non possono lasciar tranquilla la Vecchia Signora, visto che la tanto attesa fumata bianca non è ancora arrivata. Nonostante le indiscrezioni riportate da Momblano facciano sperare in un epilogo positivo della faccenda, pare che le parti siano ancora alla ricerca di un accordo. La trattativa tra la Juventus e Paulo Dybala infatti sarebbe sempre in stand-by in questo momento. E se il tutto non dovesse sbloccarsi a breve, la Joya arriverà al prossimo calciomercato estivo con un solo anno di contratto davanti. Cosa che ovviamente spingerebbe la Juve a metterlo automaticamente sul mercato per non rischiare di perderlo a zero nel giugno 2022. Ma andiamo nello specifico dell'ultima notizia arrivata proprio in queste ore.