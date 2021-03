Calciomercato Juventus, ora si parla di un possibile scambio a sorpresa

Tra le tante voci di calciomercato che stanno circolando in ambiente Juventus, ora ne è spuntata una nuova: possibile idea di scambio

Continuano a rincorrersi le voci e le indiscrezioni di calciomercato in casa Juventus. Come spesso vi abbiamo raccontato, la prossima estate la società bianconera sarà fortemente impegnata nel rimodellare e rinforzare la rosa a disposizione di Pirlo. Di cambiamenti in effetti potrebbero essercene tanti. Dalle varie cessioni - che potrebbero anche coinvolgere nomi di una certa rilevanza - ai colpi in entrata: la Juve del prossimo anno potrebbe essere molto diversa da quella attuale, visto che sono attesi movimenti di mercato in ogni reparto della squadra.

Soprattutto il centrocampo sarà rinnovato parecchio e anche il reparto offensivo avrà bisogno di qualche ritocco. Ma non bisogna neanche sottovalutare quello che potrebbe succedere in difesa. Per quanto riguarda i centrali, la Juventus starebbe studiando qualche profilo di prospettiva che in futuro possa raccogliere le pesanti eredità di Bonucci e Chiellini. Sugli esterni invece potrebbero arrivare interventi ancor più importanti. E l'ultima notizia di calciomercato che sta circolando in orbita bianconera parla proprio di un possibile scambio per arrivare ad un forte esterno finito nel mirino di Paratici.

Nuova pista

La voce arriva direttamente da oltremanica, dove la stampa inglese rilancia l'interesse della Juventus per Hector Bellerin, terzino spagnolo di 25 anni che già più volte in passato è stato accostato al club bianconero. Per Bellerin potrebbe essere arrivata al termine l'avventura con l'Arsenal, che potrebbe metterlo sul mercato. Un nome di questo calibro ovviamente attira le attenzioni di club importanti, come ad esempio il Barcellona che infatti sarebbe sulle sue tracce.

Ma in corsa ci sarebbe appunto anche la Juve che, sempre secondo le indiscrezioni inglesi, potrebbe proporre ai Gunners uno scambio con uno tra Douglas Costa (che dovrebbe far ritorno a Torino dal prestito al Bayern Monaco) e Adrien Rabiot. Una pista interessante e da tenere in considerazione, vedremo se la suggestione si trasformerà in qualcosa di più concreto nelle prossime settimane. Nel frattempo però, occhio a quanto potrebbe succedere sul mercato anche al centro del campo. Come accennato poco fa infatti, la mediana bianconera è destinata ad andare incontro ad una mezza rivoluzione in estate. Sulla lista della spesa di Paratici infatti sarebbero finiti ben 9 nomi veramente grossi proprio per il centrocampo: eccoli tutti <<<