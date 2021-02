Calciomercato Juventus, per l’attacco c’è anche un nome da 50 milioni

Il casting per la ricerca del nuovo attaccante in vista del prossimo calciomercato della Juventus è aperto: c'è anche una pista da 50 milioni

L'estate che verrà sarà veramente calda e movimentata in casa bianconera. La priorità del prossimo calciomercato della Juventus andrà con ogni probabilità al centrocampo , reparto che potrebbe cambiare profondamente volto con cessioni importanti e nuovi, grossi colpi in entrata. Ma un altro tema fondamentale da prendere in esame sarà quello relativo al reparto offensivo della Vecchia Signora . A prescindere infatti dal futuro di Cristiano Ronaldo , di Alvaro Morata e soprattutto di Paulo Dybala , alla Juve serve almeno un innesto importante in attacco. Pirlo è in costante emergenza lì davanti, numericamente il reparto è incompleto e la società lo sa bene. Tanto è vero che a gennaio Paratici e soci hanno provato effettivamente a chiudere per un centravanti. Alla fine durante il mercato invernale a Torino non è arrivato nessuno, ma tra qualche mese non ci saranno più scuse. Il casting per la ricerca di un nuovo attaccante è dunque aperto e i nomi accostati alla Juventus di questi tempi sono davvero tanti.

Oltre ai soliti obiettivi già ben noti a tutti infatti, negli ultimi giorni sono spuntate a grappoli nuove candidature e anche di una certa rilevanza. Ad esempio si è parlato di un concreto interesse bianconero per un campione assoluto come Sergio Aguero, oppure di una suggestione che porta all'ex rossonero André Silva. Tutti nomi interessanti e papabili, per un motivo o per un altro. E nella lista degli obiettivi di calciomercato di Paratici ci sarebbe anche un big da 50 milioni di euro di cui si era già parlato in orbita bianconera qualche mese fa. Stando a quanto riferito da calciomercato.com infatti, sarebbe sempre in piedi l'idea Duvan Zapata, centravanti che ormai ha raggiunto una dimensione internazionale con l'Atalanta. Ovviamente rimangono i problemi legati alle richieste economiche della Dea, che è sempre una bottega carissima alla quale bussare. Il colombiano però è un profilo assai gradito dalle parti della Continassa e la Juve potrebbe ripensarci. Soprattutto nel caso in cui i nerazzurri non dovessero centrare nuovamente la qualificazione in Champions League. Valutazioni in corso per il reparto offensivo bianconero. Ma, come accennato in apertura, in estate la priorità andrà alla mediana, che pare destinata ad andare incontro ad una mezza rivoluzione. Nella lista della spesa di Paratici infatti sarebbero finiti ben 9 nomi veramente grossi proprio per il centrocampo: eccoli tutti <<<