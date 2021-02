Calciomercato Juventus, notizia da brividi: “Contatti con Aguero!”

Nelle scorse ore è spuntata un'enorme suggestione per il calciomercato della Juventus: voci su un possibile interessamento per il Kun Aguero

Che la Juventus sia alla ricerca di almeno un centravanti per la prossima sessione estiva di calciomercato è cosa ben nota a tutti. Non c'è dubbio in effetti che alla Vecchia Signora qualche ritocco nel reparto avanzato serva eccome. Lo dimostra questa stagione durante la quale, a causa di vari infortuni, l'attacco bianconero è stato (ed è tuttora) in emergenza. Cristiano Ronaldo è l'unica certezza, mentre Dybala e Morata hanno avuto alcuni problemi che li hanno tolti dalla disponibilità di Andrea Pirlo. Una squadra come la Juve, che deve competere sempre per arrivare fino in fondo su tre fronti, non può certo permettersi un attacco così corto e problematiche del genere. Insomma, è fuor di dubbio che Paratici interverrà in maniera importante in estate per arricchire numericamente e qualitativamente le bocche da fuoco a disposizione del Maestro. Di nomi ne sono stati fatti tantissimi nelle ultime settimane. Da Giroud a Depay, da Kean a Lacazette, fino ad arrivare ai vari Milik, Dzeko e chi più ne ha più ne metta. Ma la suggestione più potente, spuntata nelle ultime ore, porta un nome davvero eccezionale, quello di Sergio Aguero.