Calciomercato Juventus, annuncio su Twitter: “La Juve è in trattativa per…”

Calciomercato Juventus, un regalo per Sarri: Paratici sta già trattando

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come vi abbiamo ripetuto molte volte, c’è tanta carne al fuoco per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Mentre tutto il calcio è fermo, Fabio Paratici è sempre al lavoro e starebbe sfruttando questo stop forzato dovuto al coronavirus per progettare le prossime mosse del mercato bianconero. E sì: c’è tanto lavoro da fare, sia in uscita che in entrata. E tra i tanti affari sul tavolo, occhio ad una trattativa che sarebbe già in corso per un giocatore che piace tantissimo a mister Sarri. Come riportato infatti dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, la Juve avrebbe già concretamente avviato i discorsi per portare Emerson Palmieri a Torino. I bianconeri sono infatti alla ricerca di un nuovo esterno sinistro e l’italo-brasiliano sarebbe il profilo perfetto in vista della prossima stagione, visto che Sarri non solo lo apprezza molto, ma lo conosce benissimo dopo la fortunata esperienza insieme al Chelsea. Ecco quanto riportato da Schira su Twitter: “Emerson Palmieri vorrebbe tornare in Serie A. La Juventus è in trattativa con il suo agente. La presenza di Sarri sulla panchina dei Bianconeri può essere un fattore decisivo per l’accordo. Nel frattempo il Chelsea sta cercando un altro terzino sinistro (Chilwell e Telles) per rimpiazzarlo”. Sembrerebbe proprio dunque che l’ex terzino della Roma sia l’obiettivo principale per la corsia mancina, il prescelto per dare il cambio ad Alex Sandro in vista del prossimo anno. Ma non è ancora tutto. Come accennato in apertura infatti, c’è anche molto altro che sta bollendo in pentola per quanto riguarda il prossimo calciomercato bianconero: Paratici infatti sta valutando altri 7 affari clamorosi! >>>VAI ALLA NOTIZIA