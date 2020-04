Calciomercato Juventus, stop alle chiacchiere: la firma è ad un passo!

Calciomercato Juventus, niente paura: firma sempre più vicina

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Tra le tante voci di calciomercato della Juventus che si sono rincorse in questi giorni, nelle ultime ore sono arrivate voci contrastanti su uno dei protagonisti del mercato bianconero ormai già dalla scorsa estate. Stiamo parlando di Paulo Dybala che, dopo essere stato ad un passo dall’addio solo pochi mesi fa, si è riconquistato la Juve a suon di prestazioni e adesso vuole diventarne una bandiera. Progetto condiviso anche dalla società bianconera che si è ricreduta su di lui e per questo sta lavorando da tempo sul rinnovo della Joya. Ma, come detto, le voci di calciomercato intorno al numero 10 argentino non si sono spente. Anzi, Tuttosport ha riportato una notizia che ha allarmato i tifosi della Vecchia Signora: oltre al solito PSG, ora anche il Bayern Monaco sarebbe pronto ad un nuovo assalto a Dybala nei prossimi mesi. Una novità pesante, ma che con ogni probabilità non cambierà il futuro della Joya. L’accordo per il rinnovo infatti sarebbe ormai veramente ad un passo e solo l’emergenza coronavirus ha rallentato le operazioni, che comunque dovrebbero concludersi con una stretta di mano e la fumata bianca ufficiale tra le parti nel prossimo futuro. Mancano da limare solo gli ultimi dettagli, relativi ai soliti diritti d’immagine. Ci sarà tempo e modo per accordarsi anche su questo, ma il club bianconero punta forte sulla sua stella e ben presto, finalmente, la blinderà definitivamente. Niente paura: Paulo Dybala è e sarà il presente e il futuro della Juventus. E nel frattempo, per quanto riguarda il prossimo calciomercato bianconero, Paratici starebbe anche valutando 7 affari clamorosi: occhio alle sorprese >>>VAI ALLA NOTIZIA