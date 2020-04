Calciomercato Juventus, annuncio in diretta: De Maggio conferma tutto!

Calciomercato Juventus, Paratici fa sul serio: tutto confermato

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come ormai ben sappiamo, Fabio Paratici già da tempo si sta muovendo su più tavoli per programmare le prossime mosse di calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera avrà il suo bel da fare per rinnovare e rinforzare la rosa a disposizione di mister Sarri e l’emergenza per il coronavirus complica ovviamente le cose. Si passerà necessariamente dunque per alcune importanti cessioni, mentre per il mercato in entrata serviranno nuove idee. Una di queste è spuntata nelle ultime ore e riguarda il prossimo colpo per l’attacco: Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco è balzato improvvisamente in testa alle preferenze della Juve superando anche il vecchio sogno Mauro Icardi, sia perché piace moltissimo a Sarri, sia perché è un obiettivo economicamente molto più accessibile rispetto al collega argentino. A conferma del forte interesse dei bianconeri per Milik sono arrivate le dichiarazioni del noto giornalista Valter De Maggio in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Posso confermare le indiscrezioni che stanno circolando nelle ultime ore: la Juventus è letteralmente piombata su un calciatore del Napoli, cioè Arek Milik. L’attaccante classe ’94 è finito nel mirino del club bianconero che sta facendo veramente sul serio per portarlo alla corte di Maurizio Sarri”. Insomma, la Juve non scherza affatto per Milik, ma non è ancora tutto. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, in arrivo ci sarebbe un vero e proprio ribaltone totale nel prossimo calciomercato bianconero: ora cambia tutto, Paratici valuta altri 7 affari clamorosi! >>>VAI ALLA NOTIZIA