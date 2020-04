Calciomercato Juventus, bomba Sportmediaset: doppio colpo a sorpresa!

Calciomercato Juventus, due nomi a sorpresa per Paratici

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Non si arresta il turbinio di notizie riguardanti il calciomercato della Juventus. Sono tantissimi i nomi accostati alla Vecchia Signora e la lista si aggiorna di giorno in giorno, così come il taccuino di Paratici che si arricchisce continuamente di nuovi possibili obiettivi in vista della prossima stagione. Le priorità del CFO bianconero sembrerebbero essere un centrocampista e un attaccante. Per quanto riguarda il prossimo colpo in mediana, i nomi noti e sempreverdi sono quelli di Paul Pogba, Sandro Tonali e Jorginho, mentre per quanto riguarda il reparto offensivo gli obiettivi caldi sembrano essere soprattutto Mauro Icardi e Arek Milik. Ma, come detto, bisogna fare attenzione anche ai possibili outsiders e a qualche sorpresa improvvisa che Paratici potrebbe tirare fuori dal cilindro. A questo proposito, occhio alle indiscrezioni riportate da Sportmediaset proprio in queste ultime ore. Per quanto riguarda il centrocampo infatti, dalla Spagna è spuntata la fortissima candidatura di Arthur del Barcellona: secondo Mundo Deportivo il club blaugrana avrebbe dato il via libera alla Juve per trattare con il giocatore e il suo entourage, aprendo così al possibile affare. Una pista molto concreta dunque, riportata appunto anche da Sportmediaset che poi ha anche parlato del capitolo attacco, facendo un altro nome a sorpresa. Stiamo parlando di Duvan Zapata, centravanti dell’Atalanta che sarebbe di colpo entrato nel mirino della Vecchia Signora. Il colombiano, insieme a Icardi e Milik, rappresenterebbe il terzo nome sul taccuino di Paratici “che probabilmente andrà a pescare il suo nuovo bomber da questa rosa ristretta”. Arthur per il centrocampo e Zapata per l’attacco: la Juve studia il possibile doppio colpo a sorpresa. Ma non è ancora tutto. Nel frattempo infatti Fabio Paratici starebbe valutando anche altri 7 affari clamorosi: eccoli tutti >>>VAI ALLA NOTIZIA