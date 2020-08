Calciomercato Juventus, altro colpo: “Paratici sta facendo sul serio per…”

Calciomercato Juventus, Paratici vuole regalare a Pirlo un altro colpo

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Dopo il colpo a sorpresa che porterà Weston McKennie a Torino, Paratici non h nessuna intenzione di fermarsi e continua ad accelerare anche per altre operazioni di calciomercato della Juventus. Il CFO bianconero deve mettere a disposizione di Pirlo i nuovi elementi il prima possibile, così da poter lavorare bene durante il ritiro e preparare nel migliore dei modi la prossima stagione. Il Maestro da questo punto di vista ha già le idee chiare: sa chi vuole e dove c’è bisogno di intervenire e il lavoro da fare, sia in entrata che in uscita, è davvero tanto. Per questo, come detto, Paratici continua a spingere per altri obiettivi, tra cui un nuovo centrocampista.

Uno dei nomi più caldi del mercato della Juve è quello di Manuel Locatelli, che piace molto sia alla Vecchia Signora da tempi non sospetti che soprattutto a Pirlo. I bianconeri ci credono e ci starebbero provando concretamente, come confermato anche dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter: “La Juventus fa sul serio per Manuel Locatelli: nell’operazione può entrare il giovane Hans Nicolussi Caviglia come parziale contropartita. Il classe 2000 piace molto al Sassuolo”. Conferme del fatto che Paratici abbia messo nel mirino il centrocampista classe ’98 sono arrivate anche da Sky, con Fabrizio Romano che ha svelato anche qualche retroscena degli ultimi giorni: “Il ragazzo piace tantissimo. E’ un giovane italiano, per il quale la Juventus ha avuto un incontro diretto tra Fabio Paratici e l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali. Locatelli è un giocatore di grande potenziale che la Juve ritiene pronto per fare il grande salto. C’è ovviamente da parlare con i neroverdi per la questione economica: la valutazione di questi giocatori è molto alta. Prendere Locatelli non sarà semplice, ma i rapporti tra la Vecchia Signora e il Sassuolo sono ottimi”. L’ex centrocampista rossonero dunque è un obiettivo concreto per la mediana juventina del prossimo anno, ma sempre Sky ha rilanciato anche un altro nome che starebbe spuntando proprio in queste ultime ore.

Ne ha parlato Riccardo Re: “Dopo McKennie, la Juve è su diversi centrocampisti con caratteristiche diverse dallo statunitense. Abbiamo parlato di Locatelli che è più una mezzala, ma sulla lista c’è anche Leandro Paredes che invece è più un regista. L’arrivo di McKennie quindi non esclude il buon esito di queste altre trattative in entrata per la mediana di Pirlo”. Ma non è ancora tutto. Come accennato poco fa infatti, il Maestro ha le idee molto chiare e chiede altri rinforzi: ecco la formazione bianconera dei sogni di Andrea Pirlo per il prossimo anno! >>>VAI ALLA NOTIZIA