Calciomercato Juventus, altro che incedibile: ora può partire anche…

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Ovviamente il prossimo calciomercato della Juventus – come anche il mercato generale – sarà profondamente condizionato dalle difficoltà economiche dovute all'emergenza coronavirus. Serviranno intuizioni e nuove idee per mettere in piedi una campagna acquisti importante ed è per questo che Fabio Paratici sta sondando il mercato nazionale ed internazionale alla ricerca di grandi occasioni. Ma per finanziare le operazioni in entrata e incassare qualche soldo, ci sarà bisogno anche di qualche cessione. Anzi, probabilmente più di qualcuna. Sulla lista dei possibili partenti ci sono vari giocatori importanti: da Rugani a De Sciglio, passando per Pjanic e Douglas Costa, fino ad arrivare ad Higuain. Solo per citarne alcuni. Ma occhio perché questa lista potrebbe allungarsi e comprendere anche altri giocatori a sorpresa, che fino a poco tempo fa sembravano quasi incedibili. E' questo il caso ad esempio di Adrien Rabiot, arrivato la scorsa estate a parametro zero e mai veramente esploso con la maglia bianconera. Nonostante questo comunque, Sarri sembrava puntare molto su di lui, soprattutto in prospettiva futura. Ma come sottolineato anche da IlBianconero.com, ora Rabiot è di nuovo al centro di alcune voci di mercato. Anche perché il francese, essendo arrivato appunto a zero, rappresenta una possibile e ghiotta plusvalenza per la Juve, che sarebbe disposta ad ascoltare le proposte che arriveranno per lui. Rabiot sarebbe finito nel mirino del Manchester United, con cui sono in piedi anche altri importanti discorsi di mercato. Pogba è ovviamente il nome più importante in ballo, ma ce ne sono anche altri: l'asse Torino-Manchester è dunque da tenere in seria considerazione. Ma, come accennato in apertura, Paratici starebbe battendo anche moltissime altre piste e le ultimissime notizie lo confermano.