Calciomercato Juventus, 4 pesanti cessioni in arrivo: una sembra sicura!

Calciomercato Juventus, tanti giocatori in bilico: ecco chi è pronto a partire

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – La Vecchia Signora si prepara a restaurare la propria rosa in vista della prossima stagione. Il calciomercato della Juventus che verrà sarà incentrato anche su alcune pesanti cessioni che permetteranno di far rifiatare il bilancio bianconero e di incassare liquidità necessaria anche a intervenire per il mercato in entrata. Sono tanti i giocatori juventini ancora in bilico: il loro futuro è fortemente incerto e – almeno per alcuni – l’addio pare essere molto più di una semplice ipotesi. Tuttosport ha fatto i nomi di 4 giocatori in particolare che Fabio Paratici sarebbe ormai pronto a tagliare. Stiamo parlando di Miralem Pjanic, Sami Khedira, Douglas Costa e Gonzalo Higuain. In realtà la lista delle possibili cessioni in arrivo potrebbe essere ben più lunga e potrebbe comprendere anche altri calciatori (da Rugani a De Sciglio, fino ad arrivare a Bernardeschi, giusto per citarne alcuni). Ma il quotidiano torinese ha concentrato l’attenzione su quei 4 nomi, forse i più altisonanti in questo momento. Pjanic è stato per tantissimo tempo uno dei perni della formazione bianconera e rappresenta uno dei nomi più chiacchierati al momento per il mercato in uscita. Stesso discorso per Higuain, mentre Douglas Costa non convince soprattutto per questioni fisiche e per lui potrebbero arrivare offerte molto interessanti dal punto di vista economico. Sarebbe però Khedira il giocatore che più di tutti sembrerebbe ormai certo dell’addio a fine anno. Il suo contratto scade nel 2021 e la sua avventura a Torino pare davvero agli sgoccioli: la sua prossima meta potrebbero essere gli Stati Uniti, con la MLS pronta ad accogliere il tedesco. Per quanto riguarda invece il calciomercato della Juventus in entrata, nel mirino di Paratici sarebbero finiti ben 20 giganti assoluti di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nel nostro focus di mercato pubblicato nelle scorse ore >>>VAI ALLA NOTIZIA