Calciomercato Juventus, Paratici si muove sul serio: contatti con…

Calciomercato Juventus, intrecci e proposte indecenti: Paratici fa la sua mossa

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Si sta per scatenare un enorme valzer delle punte in vista del prossimo calciomercato e ovviamente la Juventus è fortemente interessata. La Vecchia Signora è infatti alla ricerca di una prima punta di livello e sul mercato sono in ballo nomi importantissimi che interessano ai bianconeri. Uno di questi è Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City che piace tantissimo sia a Paratici che soprattutto a mister Sarri. Ma tra la Juve e il brasiliano ci sarebbe di mezzo Pep Guardiola che, stando a quanto riportato da Tuttosport, sarebbe disposto a lasciar partire il classe ’97 solo se i bianconeri inserissero nella trattativa Paulo Dybala. Una proposta indecente, che la Juventus non avrebbe intenzione di prendere in considerazione. Ecco allora che il radar di Paratici si è spostato anche su altri obiettivi. Mauro Icardi è il solito pallino di Paratici ma in questo caso c’è da risolvere il complicatissimo intreccio che coinvolge anche il PSG e i nerazzurri. Profilo più abbordabile e comunque gradito sia alla dirigenza e che al tecnico bianconero è quello di Arek Milik: i costi di un’eventuale affare con il Napoli sarebbero molto più contenuti rispetto a quello per Icardi. Ma c’è anche un quarto nome che si starebbe facendo largo in queste ore nei pensieri di Paratici, che si sarebbe anche già mosso per lui. Stiamo parlando di Timo Werner, centravanti in uscita dal Lipsia che fa gola a molti top club europei. Sempre secondo Tuttosport, il CFO bianconero avrebbe già intavolato i primi contatti informali con l’entourage del tedesco, che ha già manifestato l’intenzione di partire per approdare in un campionato diverso dalla Bundesliga. Il Bayern Monaco dunque sarebbe tagliato fuori, mentre c’è da tenere in seria considerazione la concorrenza del Liverpool e anche di Beppe Marotta. Werner è valutato circa 70 milioni di euro, ma l’emergenza coronavirus e la chiara volontà del giocatore di cambiare aria potrebbero abbassare il prezzo del suo cartellino. Ma non è ancora tutto. Nel mirino di Paratici infatti sarebbero finiti ben 20 giganti assoluti, di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nel nostro focus di mercato pubblicato nelle scorse ore >>>VAI ALLA NOTIZIA