Juve, Sabatini: “Non capisco perchè cedere Huijsen per Todibo”

Sabatini ha parlato delle strategie di mercato della Juventus: per il giornalista, l'uscita di Huijsen per Todibo sarebbe difficile da capire

Intervistato per Radio Radio, Sandro Sabatini ha parlato delle strategie della Juventus per la campagna rafforzamento della squadra. Per il giornalista, alcune scelte e alcuni nomi in circolazione lascerebbero qualche perplessità. In particolare, degli interrogativi sarebbero posti sull’addio di Dean Huijsen per far spazio a Jean Clair Todibo.

Le parole di Sabatini

Ecco cosa ha detto: “Non capisco la strategia della Juventus. Tra Todibo e Gatti non c’è grandissima differenza. Oppure, la dico meglio, tra Todibo e Huijsen io mi prendo sempre Huijsen. Anche sugli esterni, Galeno non è di livello alto. Soulé alla Roma per 30 milioni ci guadagna la Roma per come va a spendere i soldi la Juventus”.