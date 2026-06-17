Un'idea che accende i tifosi

La Juventus continua a esplorare il mercato alla ricerca di rinforzi di alto livello e tra i nomi emersi nelle ultime ore ce n'è uno che fa sognare i tifosi: Mohamed Salah. L'attaccante egiziano rappresenterebbe uno dei colpi più prestigiosi dell'estate e sarebbe finito tra i profili monitorati dalla dirigenza bianconera. L'operazione appare molto complicata, ma il club starebbe seguendo con attenzione l'evolversi della situazione. Dopo anni da protagonista assoluto al Liverpool, Salah si trova in una fase importante della sua carriera. Nonostante un contratto ancora in essere con il club inglese, il suo ciclo ad Anfield potrebbe essere vicino alla conclusione. La Juventus osserva gli sviluppi con interesse, consapevole che un eventuale arrivo dell'egiziano garantirebbe esperienza internazionale, qualità tecnica e una straordinaria capacità realizzativa. L'idea di riportare Salah in Serie A rappresenta una suggestione affascinante che continua a prendere spazio nei ragionamenti bianconeri.

Il fattore Spalletti

Uno degli elementi che potrebbe favorire la Juventus è il rapporto tra Salah e Luciano Spalletti. I due hanno condiviso un periodo molto positivo alla Roma, costruendo un legame professionale che nel tempo è rimasto particolarmente solido. L'allenatore bianconero conosce perfettamente le qualità dell'attaccante e lo considera un giocatore capace di fare la differenza anche nelle partite più importanti. Per questo motivo vedrebbe con grande favore un suo eventuale arrivo a Torino. Salah, dal canto suo, conserva ottimi ricordi dell'esperienza italiana. Le stagioni vissute tra Fiorentina e Roma hanno contribuito in modo decisivo alla sua crescita e il ritorno in Serie A potrebbe rappresentare una sfida affascinante per il finale della sua carriera. Tuttavia, oltre all'aspetto emotivo, il giocatore valuterà attentamente anche il progetto sportivo. In questo senso l'assenza della Juventus dalle competizioni europee più prestigiose potrebbe rappresentare un ostacolo significativo.

La concorrenza araba complica tutto

Il principale problema per la Juventus resta però quello economico. Salah continua a essere uno dei giocatori più richiesti a livello internazionale e il suo ingaggio è fuori dalla portata della maggior parte dei club europei. A rendere ancora più difficile l'operazione ci sono le ricchissime offerte provenienti dall'Arabia Saudita. In particolare, Al Hilal e Al Ittihad seguono da tempo il fuoriclasse egiziano e sarebbero pronti a presentare proposte economiche straordinarie. Le cifre che circolano superano abbondantemente i 100 milioni di euro complessivi, numeri che nessuna società italiana può realisticamente eguagliare. Per questo motivo la Juventus dovrebbe puntare soprattutto sul progetto tecnico e sul rapporto tra il giocatore e Spalletti. La trattativa appare oggi molto difficile, ma non completamente impossibile. Finché Salah non avrà scelto il proprio futuro, la Juventus continuerà a monitorare la situazione con attenzione. Per i tifosi bianconeri resta soprattutto un sogno, ma nel mercato le sorprese non mancano mai.