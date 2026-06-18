Vicario al centro del mercato

Il mercato dei portieri entra nel vivo e coinvolge direttamente Juventus e Napoli. Al centro dell'intreccio c'è Guglielmo Vicario, protagonista di una situazione che potrebbe influenzare le strategie di entrambi i club. L'estremo difensore del Tottenham non ha mai nascosto il gradimento per un ritorno in Serie A. Dopo essere stato accostato all'Inter nelle scorse settimane, il suo nome è ora finito sui taccuini di Juventus e Napoli. La società bianconera sta valutando diverse opzioni per la porta. L'eventuale cessione di Michele Di Gregorio renderebbe infatti necessario l'arrivo di un nuovo titolare. In questo contesto, Vicario viene considerato uno dei profili più affidabili e completi presenti sul mercato. La Juventus segue il portiere con attenzione e lo considera una delle principali alternative per la prossima stagione.

Il Napoli entra nella corsa

Quando la Juventus sembrava in vantaggio, è arrivato l'inserimento del Napoli. Il club azzurro avrebbe effettuato un primo sondaggio per comprendere la disponibilità del giocatore e valutare la fattibilità dell'operazione. La dirigenza partenopea considera Vicario un profilo ideale per il futuro e potrebbe decidere di affondare il colpo qualora si aprissero nuovi scenari nel reparto portieri. L'interesse del Napoli rischia così di complicare i piani della Juventus, che nelle ultime settimane aveva già rallentato altre trattative importanti. Tra queste c'è quella relativa a Emiliano Martinez, primo obiettivo indicato da Luciano Spalletti. Le richieste economiche dell'Aston Villa, però, continuano a essere considerate troppo elevate dalla dirigenza bianconera. La concorrenza del Napoli potrebbe rendere ancora più difficile l'assalto a Vicario.

Milinkovic-Savic diventa l'alternativa

Proprio per questo motivo la Juventus sta valutando soluzioni alternative. Il nome che sta acquisendo sempre più forza è quello di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo rappresenta un'opzione particolarmente gradita per esperienza, personalità e costi complessivi dell'operazione. Inoltre il suo futuro potrebbe intrecciarsi direttamente con quello di Vicario. Se il Napoli dovesse infatti scegliere di puntare con decisione sull'attuale portiere del Tottenham, potrebbe liberare Milinkovic-Savic e facilitare il trasferimento del serbo a Torino. Per la Juventus si tratterebbe di una soluzione economicamente più sostenibile rispetto ad altre piste seguite nelle ultime settimane. Il club bianconero potrebbe così rinforzare il reparto senza affrontare investimenti troppo onerosi. Vicario resta il primo nome sulla lista, ma Milinkovic-Savic rappresenta una valida alternativa. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale strada sceglierà la Juventus e come si completerà il domino dei portieri tra Torino e Napoli.