Calciomercato Juve, Pellegatti: “Rabiot pista viva del Milan”

Pellegatti ha fatto il punto sul mercato del Milan: per il giornalista, il centrocampista della Juventus, Rabiot, sarebbe un affare possibile

Intervistato per Tv Play, Carlo Pellegatti ha risposto alle domande per fare il punto sul calciomercato del Milan. Per il giornalista, tra i nomi più caldi in ottica rossonera, ci sarebbe il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot. Il calciatore francese, impegnato in questi giorni con la sua Francia ad Euro2024, deve ancora dare una risposta definitiva alla proposta di contratto del club bianconero.

Pellegatti su Rabiot e il calciomercato del Milan

Ecco le parole di Pellegatti: “Rabiot piace al Milan? Mi han detto di tenere viva questa pista. Anche la pista André. Il mio sogno in questo momento è Calafiori. Se dovessero arrivare 30-35 per Thiaw, mettendo altri 10 milioni, proponi 45 milioni al Bologna e prenderei Calafiori. Loro dicono che non lo vogliono cedere, ma quando hai un’offerta di quel tipo, cambia la prospettiva come succede nei quiz televisivi quando vedi l’assegno davanti a te. E’ un difensore italiano, è il futuro, sarebbe un colpo da grande Milan“.