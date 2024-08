Calciomercato Juve: Nico Gonzalez, il giorno della verità

La Juve continua a seguire Nico Gonzalez: l'argentino si prepara a incontrare la dirigenza della Fiorentina

La Juve si prepara a rinforzare le fasce e la lista dei giocatori seguiti da Giuntoli è molto lunga. Da Sancho ed Adeyemi fino a Galeno. Tra questi c’è anche Nico Gonzalez, esterno argentino della Fiorentina finito anche nel mirino di Atalanta e Newcastle.

Calciomercato Juve, Nico Gonzalez incontra la Fiorentina

Secondo quanto riportato da Tuttosport nella giornata di oggi, lunedì 5 agosto, Nico Gonzalez incontrerà la dirigenza della Fiorentina per chiarire le intenzioni sul futuro. La Juve dal canto suo non sembra disposta a pagare i 30 milioni di euro chiesti dalla formazione viola ma è pronta a offrire McKennie come contropartita per abbassare il prezzo. Staremo a vedere.