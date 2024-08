Calciomercato Juve, la Salernitana fa la spesa: in ballo 4 giocatori

La Salernitana starebbe trattando sul calciomercato per molti giocatori della Juventus: in granata potrebbero passare ben quattro elementi

La Salernitana si candida a “succursale” della Juventus. Il club campano, retrocesso nella scorsa stagione in Serie B, avrebbe deciso di puntare su molti elementi scuola bianconera per disputare la prossima cadetteria ormai ai nastri di partenza. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i granata avrebbero già sostanzialmente chiuso per due giocatori della Juve e potrebbero farlo molto presto anche per altrettanti.

Salernitana scatenata: trattative per Lapadula e Riccio

I due giocatori che nella prossima stagione faranno parte della rosa della Salernitana sono i giovani Verde e Braaf, mentre in queste ore si starebbe discutendo con la Juventus per Lapadula. Dopodiché, nelle volontà dei campani ci sarebbe il desiderio di portare anche Riccio in granata. Dal canto suo, la società bianconera vedrebbe di buon grado le varie uscite, in modo da permettere ai quattro prospetti di cimentarsi nella probante Serie B italiana.