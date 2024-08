Calciomercato Juve, fila in Premier League per Chiesa

Chiesa potrebbe lasciare la Juve in questa sessione di calciomercato: il calciatore sarebbe molto ambito in particolare nella Premier League

Federico Chiesa rimane forse il più grande punto interrogativo del calciomercato della Juventus. Il confronto tra Thiago Motta e il calciatore non avrebbe spostato le idee delle parti, lasciando incerta la situazione generale. Il calciatore, in scadenza di contratto, rischierebbe di essere perso a parametro zero nel caso non si riuscisse a trovare una soluzione in tempi relativamente brevi.

Premier League vigile su Chiesa

Eppure, secondo quanto riguarda La Stampa, gli interessamenti per Chiesa non mancherebbero. Se in Italia si parlerebbe di un Inter interessata a prelevarlo a parametro zero, in Premier League le cose potrebbero essere diverse. In questi giorni, l’agente di Chiesa, Fali Ramadani, avrebbe sondato il terreno per il suo assistito, trovandolo spesso fertile. Tottenham, Arsenal, Chelsea e Manchester United avrebbero manifestato l’apprezzamento nei suoi confronti ma, almeno per il momento, nessuno di questi club sembrerebbe vicino a formalizzare una proposta alla Juventus per lui. Intanto occhi bene aperti: in chiave Juventus sta circolando una voce a dir poco clamorosa rispetto al calciomercato dei bianconeri <<<