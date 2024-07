Balzarini conferma: “Chiesa non fa parte del progetto”

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del futuro di Federico Chiesa.

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della situazione relativa a Chiesa. Ecco le sue parole sul canale Youtube, con l’ennesima conferma dell’addio dell’ex Fiorentina, che non rientra nei piani del nuovo corso del mister Thiago Motta: “Altra conferma che Chiesa non fa più parte del progetto di un’estate squadra e si sta trovando la soluzione ottimale per entrambe le parti, sia da un punto di vista d’immagine sia economicamente, affinché accontenti tutti. Non escludo una clamorosa permanenza ma la do al 2-3%, non di più, la sensazione e le mie fonti danno Chiesa come prossimo partente”.