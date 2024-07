Calciomercato Juve, dubbio Miretti: il Cagliari sonda la pista

La posizione in rosa di Miretti rimarrebbe incerta: il Cagliari sarebbe in prima linea nel caso che la Juventus lo cedesse in questo mercato

Tra i giocatori nel limbo dell’incertezza nella rosa della Juventus può essere considerato anche il centrocampista Fabio Miretti. Il calciatore italiano, cresciuto nelle giovanili bianconere, farebbe parte del parco di giocatori che il neo allenatore Thiago Motta starebbe ancora valutando per tenerlo o meno tra i giocatori utili alla causa della stagione.

Incertezza Miretti: Cagliari alla finestra

Miretti lavorerebbe in settimana per convincere il tecnico a mantenerlo in rosa, ma la nuova abbondanza formatasi nel reparto potrebbe anche far pendere per fare a meno di lui. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, in caso la Juventus lo mettesse sul calciomercato, il Cagliari sarebbe interessato a intavolare una trattativa per il prestito. Oltre a lui, il club sardo starebbe tenendo d’occhio Gianluca Gaetano del Napoli e lo svincolato Giacomo Bonaventura.