La Juventus torna su Kolo Muani

La Juventus continua a muoversi sul mercato per rinforzare il reparto offensivo. Il nome che resta in cima alla lista dei dirigenti bianconeri è quello di Randal Kolo Muani, già protagonista in Italia nella seconda parte della stagione 2024-2025. Nelle ultime ore il club ha intensificato i contatti per capire la fattibilità dell'operazione. La società vuole approfondire ogni dettaglio prima di presentare una nuova proposta ufficiale. L'obiettivo è riportare l'attaccante francese a Torino e consegnare a Luciano Spalletti un rinforzo importante in vista della prossima stagione. La trattativa è ancora nelle fasi preliminari, ma la volontà della Juventus è chiara.

Carnevali studia i costi dell'operazione

Il direttore generale Giovanni Carnevali sta lavorando su più fronti. I contatti coinvolgono sia il Paris Saint-Germain sia l'entourage del calciatore. L'obiettivo è definire i costi complessivi dell'affare e valutare la formula migliore per il trasferimento. Tra i temi sul tavolo ci sono il prezzo del cartellino e l'ingaggio richiesto dall'attaccante. La Juventus vuole mantenere equilibrio nei conti e, allo stesso tempo, assicurarsi un profilo che ha già dimostrato di poter fare la differenza nel campionato italiano. La dirigenza bianconera è al lavoro per trovare una soluzione che possa soddisfare tutte le parti coinvolte. Una nuova offerta ufficiale potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Il ritorno in Italia è una possibilità concreta

L'esperienza di Kolo Muani con la maglia della Juventus aveva lasciato sensazioni positive. Il francese si era inserito rapidamente nei meccanismi della squadra, mostrando qualità tecniche e capacità di incidere nelle partite più importanti. Per questo motivo il suo nome è tornato con forza nelle strategie del club. Il ritorno dell'attaccante in Serie A appare una possibilità concreta, anche se resta da trovare l'intesa definitiva con il Paris Saint-Germain. La Juventus vuole accelerare e punta a chiudere l'operazione in tempi brevi. Il futuro di Randal Kolo Muani potrebbe essere ancora una volta a tinte bianconere, con i tifosi pronti ad accogliere nuovamente uno dei protagonisti più apprezzati delle ultime stagioni.