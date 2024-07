Calciomercato, Cabal-Juve: Marley Akè possibile contropartita

Nella trattativa che porterà Cabal alla Juve potrebbe essere inserito il cartellino di Akè: il classe 2001 veroso il Verona

L’Inter sembra a un passo da Cabal ma poi i nerazzurri non hanno affondato il colpo, la Juve si è inserita e ha superato la concorrenza. I bianconeri pagheranno tra i 10 e il 12 milioni di euro per il cartellino del difensore del Verona, atteso oggi a Torino per le visite mediche. L’affare tra le due squadre, però, potrebbe coinvolgere anche il cartellino di un altro giocatore.

Calciomercato Juve, Akè verso il Verona

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, infatti, nella trattativa tra Verona e Juve dovrebbe anche essere inserita una giovane contropartita. Il favorito per il momento sembra essere il giovane classe 2001 Marley Akè, che ha passato gli ultimi sei mesi in prestito in Svizzera all’Yverdon Sport FC.