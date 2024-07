Bernad su Couto: “Se è pronto per la Juve? Certo che sì”

Marc Bernad, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile affare Yan Couto, terzino del Girona.

Marc Bernad, giornalista, ha detto la sua sulla Juve e su Couto. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Yan alla Juve? Potrebbe perché è pronto a giocare in un grande club. Quest’anno ha già dimostrato a Girona di poter affrontare uno per uno i migliori giocatori del campionato. Inoltre, è stato un tassello importante per portare la squadra catalana in Champions League. Senza dubbio, è un giocatore che si apprezzerà negli anni. Quest’anno è già stato il secondo giocatore ad essere cresciuto di più di prezzo rispetto all’inizio della stagione. Solo Savinho lo ha superato. Quindi qualsiasi investimento fatto per Yan Couto è buono, soprattutto considerando la sua età”.