Juventus, colpo clamoroso dall'Atalanta: "Giuntoli vuole..." / News

La Juventus continua a lavorare in sede di calciomercato: ci sono novità rispetto ad un possibile colpo a sorpresa

È già domani. È già calciomercato. La stagione è ancora in corso e per la Juventus sarà un finale molto importante più che per altre squadre. La qualificazione alla prossima edizione di Uefa Champions League, infatti, non è cosa di poco conto. Per un club dalla storia e dal blasone come la Juventus, starci o non starci fa tutta la differenza del mondo. E la fa anche in ottica calciomercato visto che la società punta molto, per allestire la rosa del prossimo anno, sugli introiti che entrerebbero in caso di qualificazione. Senza, sarebbero problemi. Con Exor che dovrebbe procedere a un nuovo aumento di capitale dopo quello già avallato qualche settimana fa. Quindi, massima concentrazione sul campo dove Igor Tudor è a lavoro per rimettere insieme i pezzi di una stagione fin qui sciagurata. Ma, come dicevamo, è già domani. Ed è già calciomercato, con alcune trattive già entrate nel vivo. Ad esempio, una che riguarda proprio la Juventus e che vede Giuntoli in competizione con il PSG.

La Juve sfida il PSG: caccia al fuoriclasse / Notizie calciomercato

Non è un segreto: la Juventus è sulle tracce di Ademola Lookman. Il fantasista nigeriano è in uscita dall’Atalanta, l’addio dovrebbe essere sancito al termine del campionato e la Dea è pronto a cederlo al miglior offerente. Potrebbe essere la Juve, appunto. Giuntoli vuole un grande colpo da cui ripartire in vista della prossima stagione e Lookman, uno dei migliori giocatori della Serie A, sarebbe a dir poco perfetto. Ma non è la Juve la squadra più avanti di tutti per questa pista. È il PSG. I neocampioni di Francia dopo Kvara voglio strappare alla Serie A un altro talento e si sono messi in prima fila per Lookman. Cristiano Giuntoli è avvisato: se lo vuole, deve accelerare. O sarà troppo tardi. E non è finita. In queste ore stanno circolando anche altre voci abbastanza pesanti su un altro nome… in entrata <<<