Addio Juventus, annuncio improvviso: “Può andare via anche lui”

In casa Juventus si sta lavorando anche in sede di calciomercato. Le ultime notizie raccontano qualcosa di molto chiaro

Calciomercato Juventus, occhio alle mosse in uscita

“Buonina” la seconda per Igor Tudor. L’allenatore della Juventus ha strappato un punto sul campo difficile della Roma e rimane, addirittura, l’amaro in bocca per non aver centrato il guizzo che di punti poteva cumularne ben tre. Il pareggio si può inquadrare comunque come un risultato positivo, specialmente al netto di un turno di Serie A che ha visto pareggiare quasi tutte le pretendenti al quarto posto. Tranne la Lazio, vincitrice a Bergamo contro l’Atalanta, che però rimane comunque dietro di un punto. Tudor sta ruotando le sue pedine alla ricerca del bandolo della matassa che possa rendere memorabile questo finale di stagione di una stagione fin qui amara. Lo fa appellandosi ad alcuni giocatori più che ad altri. Hanno ritrovato centralità, ad esempio, persone come Weah e soprattutto Dusan Vlahovic. Più ai margini, per ora, Kolo Muani e Francisco Coincecao. Sono indicazioni che hanno ripercussioni sul calciomercato. Sull’ultimo menzionato, Coincecao, ad esempio, ci sono aggiornamenti di una certa importanza.

Non è passato inosservato lo sfogo social di Francisco Coincecao. L’esterno portoghese, rimasto fuori in Roma-Juve, ha postato una storia enigmatica ma chiaramente polemica: “Un giorno capiranno”. Cosa c’è dietro questa comunicazione? Dispiacere per aver perso centralità, questo sicuro. Ma forse, anche indicazioni sulle prossime mosse di calciomercato della Juventus. Secondo Sportmediaset, ad esempio, il futuro del classe 2002 parrebbe seriamente in bilico. Con Thiago Motta sembrava ben coinvolto e la società stava già lavorando al suo riscatto. Ora, le cose potrebbero cambiare. Specialmente se Igor Tudor dovesse essere confermato sulla panchina bianconera anche per la prossima stagione. Con il croato a guidare la Juventus – insiste Sportmediaset – le chance di riscatto di Coincecao crollerebbero fino ad arrivare a zero. Il tecnico non lo vede, preferendo finora puntare su giocatori più in grado di giocare tra le righe e meno sull’esterno. E non è finita. In queste ore stanno circolando anche altre voci abbastanza pesanti su un altro nome… in entrata <<<