Mercato Juve, Balzarini: “Koopmeiners? Non sarà facile”

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Giuntoli ha pronta l’offerta per Khephren Thuram, il Nizza chiede 20 milioni. La Juve vorrebbe abbassare la parte fissa a 14-15 milioni e metterci dentro dei bonus, rimane comunque una questione formale, per cui non dovrebbero esserci ostacoli. Rabiot non rinnoverà, per cui partirà l’assalto a Koopmeiners, ma si tratta dell’operazione più difficile sia per la resistenza dell’Atalanta sia richiesta economica. La Juve proverà ad abbassare il prezzo inserendo contropartite come ad esempio Huijsen. Il passato però insegna che quando la Juve si fissa su un giocatore è facile che lo porti a casa”.