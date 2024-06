Balzarini: “Queste le vere cifre di Douglas Luiz alla Juventus!”

Gianni Balzarini ha parlato dell'operazione Douglas Luiz: il giornalista ha precisato le cifre che porteranno il brasiliano alla Juventus

Tramite il suo servizio per Sportmediaset, Gianni Balzarini ha fatto chiarezza sulle cifre dell’affare che dovrebbero portare Douglas Luiz alla Juventus. Per il calciatore della Nazionale brasiliana e dell’Aston Villa mancherebbe praticamente solo l’annuncio. Ecco le sue parole: “A pronostico di dicerie risulta che l’operazione Douglas Luiz si chiuda a 50 milioni, quindi non a 60 o 70 come avevo letto da alcune parti, con 22 milioni di conguaglio. Quindi arriviamo a 28 che rispecchia la valutazione data di due giocatori Barrenechea e Iling Jr. Molto giovani e che possono avere tranquillamente questa valutazione di mercato. Perchè si tratta di due profili comunque di scuola Juventus e credo che anche la società di appartenenza possa contare qualcosa. Sono giovani e rappresentano un investimento per l’Aston Villa e quindi non credo che si tratti di valutazione, se tutto questo risponde al vero, e credo che i compilatori di bilanci altrui devono rivedere un po’ di loro teorie. Credo se tutto questo risponde al vero, ma pare che l’operazione si chiude nei 50 milioni”. Balzarini ha poi proseguito.

Balzarini sull’operazione Douglas Luiz

"In ogni caso aspettiamo anche noi, dopodiché tireremo le nostre conclusioni che possano essere valide per chi applica il buon senso e valide o meno valide probabilmente, per i compilatori di bilanci altrui. Se poi avranno avuto ragione sulle cifre, sulle cifre dell'operazione complessiva, i compilatori di bilancio altrui, noi lo ammetteremo. Ma sulla cifra globale e non sulla compilazione del bilancio. Poi bisognerà vedere come verrà ripartita ufficialmente dalla Juventus bisogna sempre aspettare i comunicati ufficiali, dopodiché si trarranno le debite conclusioni".