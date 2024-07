Balzarini: “Chiesa ha molti dubbi sulla Roma”

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche delle possibili cessioni di Chiesa e Soulè.

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Chiesa. Ecco le sue parole su Youtube, riportate da Tuttojuve.com: “Soulè? È abbastanza determinato, pur sapendo che la Juve ha altre idee, è abbastanza determinato ad andare a Roma. Ha espresso la sua preferenza, ma come voi sapete perfettamente che in questo caso trattandosi di cessione di contratto. occorre l’assenso-consenso del giocatore, occorrono tre parti, occorre che si mettono d’accordo la parte che vende, la parte che acquista e soprattutto il giocatore. E questo caso lui non è molto convinto, anzi non è assolutamente convinto, dell’idea di andare al Leicester. Però il Leicester offre 35 milioni, la Roma oltre 20, forse tirandolo un po’ a 25 con i bonus, ma non se ne fa nulla. Questa era una cifra che la Roma aveva messo sul piatto per Chiesa. Ma Chiesa, sulla Roma ha molti dubbi. Adesso è iniziata l’opera di cucitura di Giuntoli che sta tenendo caldi rapporti con la Roma, quantomeno ci prova”.