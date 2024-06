Baiocchini: “Rabiot? Aspetta la fine dell’Europeo per decidere”

Davide Baiocchini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile rinnovo di Adrien Rabiot.

Davide Baiocchini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sul rinnovo di Adrien Rabiot: “Rabiot? Non lo sa nemmeno lui in questo momento, è in scadenza e la Juventus gli ha proposto il rinnovo con un triennale per 7 milioni e la fascia di capitano se dovesse andare via Danilo. La proposta è allettante e si è preso del tempo perché l’Europeo è una vetrina per capire se può arrivare un’offerta più alta. Morata? Cerca una nuova destinazione. Si è parlato della Roma che sembra però sembra più orientata verso giocatori giovani e affamati sul quale fare un investimento”.