Calciomercato Juve, Baiocchini: “Koopmeiners è un operazione possibile”

Manuele Baiocchini ha parlato dell'interesse di calciomercato della Juventus per Teun Koopmeiners: per il giornalista un affare possibile

In collegamento da Sky Sport, Manuele Baiocchini ha fatto il punto sul calciomercato della Juventus. In particolare, il giornalista si è concentrato su Teun Koopmeiners, da tempo un pallino della dirigenza bianconera. Ecco cosa ha detto su un eventuale trattativa con l'Atalanta: "A gennaio Koopmeiners è impossibile. Tra l'altro le cifre che l'Atalanta ha rifiutato dal Napoli per Koopmeiners erano vicine ai 50 milioni di euro".