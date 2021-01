Aumentano le rivali della Juve sul mercato: due club su un obiettivo

TORINO – La Juventus continua a lavorare senza sosta in questi ultimi due giorni di calciomercato. Il club bianconero è alla disperata ricerca di un rinforzo in attacco, ma nel frattempo, si fa sempre valere sul campo. La Vecchia Signora, infatti, ieri sera ha battuto la SPAL nei quarti di finale della Coppa Italia 2020-2021: il match dell’Allianz Stadium si è concluso 4-0. La Juve conquista così l’accesso alle semifinali, dove affronterà nel doppio confronto l’Inter di Antonio Conte per aggiudicarsi un pass per la finalissima. Sabato, poi, si ritorna in campo per una nuova sfida di campionato; questa volta i bianconeri affronteranno la Sampdoria di Claudio Ranieri a Marassi.

In questi giorni, però, la Juve si sta concentrando per prendere un nuovo giocatore che possa dare man forte specialmente in attacco. Sul taccuino di Fabio Paratici ci sono diversi nomi, tra cui quello di Edin Dzeko e di Gianluca Scamacca. Per il bosniaco l’interesse c’è sempre stato fin dall’estate, ma al momento il club bianconero non ha ancora fatto alcuna mossa. Infatti, il profilo prescelto dalla Vecchia Signora sembra essere quello dell’attaccante del Sassuolo in prestito al Genoa. La trattativa tra il club torinese e gli emiliani va avanti da alcuni giorni e sembra sempre più vicina alla conclusione. Tuttavia, nelle ultime ore, sono arrivate delle notizie poco piacevoli per la dirigenza juventina.

Infatti, sarebbe aumentata la rivalità per Scamacca, con due club sulle sue tracce. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Benfica si sarebbe inserito nell'affare, pronto a soffiare la punta alla Juve. Oltre ai portoghesi, anche il Bologna avrebbe fatto un sondaggio per il classe '99. La Vecchia Signora, dunque, dovrà accelerare le operazioni per portare a Torino il giovane Scamacca.