Calciomercato Juventus | Affare col Real Madrid? Offerta altissima!

Calciomercato, la Juvenus e il Real Madrid preparano l’affare?

La Juventus continua a lavorare in sede di calciomercato con la volontà netta di non farsi trovare impreparata. Né a gennaio, né in vista della prossima estata. Tutti gli spifferi che abbiamo raccolto con la nostra redazione raccontano molto chiaramente e limpidamente di quello che potrebbe succedere e il denominatore comune è solo uno: vincere. C’è la voglia da parte della dirigenza e da parte di Giuntoli – dunque – di non sbagliare un colpo. E in tal senso, qualcosa si sta già muovendo abbastanza pesantemente. Ma la notizia di queste ultime ore a fare più rumore riguarda un possibile affare che potrebbe esserci tra Juventus e Real Madrid: ecco di cosa stiamo parlando <<<