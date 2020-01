Mercato, offerta super: Chirico sgancia un siluro clamoroso! – News Juve

ULTIME NEWS JUVE – Ormai ci siamo: il mercato ha ufficialmente aperto i battenti e siamo entrati nel vivo delle trattative. La Juventus sembra essere una delle squadre più attive in questo momento: già partiti Mandzukic e Perin, preso Kulusevski per giugno, ma questo è solo l’inizio. Già perché ancora molti altri giocatori bianconeri sono sulla lista delle cessioni di Paratici che, nel frattempo, pensa sempre anche ad alcuni possibili rinforzi da regalare subito a Sarri. A fare il punto della situazione è intervenuto il direttore editoriale de Ilbianconero.com Marcello Chirico, che ha analizzato i vari movimenti in uscita e in entrata del mercato della Juve. Tra questi, quello più clamoroso riguarderebbe un’idea capolavoro di Paratici per strappare un altro top player a Marotta dopo Kulusevski: “Vi dò questa notizia: Paratici vorrebbe inserire Rugani nella trattativa con il Tottenham per Eriksen. Il danese si libera a parametro zero a fine stagione, ma per venderlo subito chiaramente gli Spurs chiedono dei soldi. Le cifre fatte dal Tottenham sono improponibili, non si possono spendere 30 o addirittura 40 milioni per un giocatore in scadenza. Quelle cifre non gliele darà nessuno, neanche il Real Madrid. A questo punto Paratici, che con il Tottenham ha ottimi rapporti, gli sta proponendo proprio Rugani. Eriksen “a zero” subito a Torino in cambio di Rugani. Questa l’idea che Paratici potrebbe condurre in porto fregando di nuovo Marotta, perché anche i nerazzurri vogliono Eriksen. E’ un discorso apertissimo per la Juve, che deve intervenire già a gennaio a centrocampo con uno o forse anche due colpi. Eriksen su tutti e poi rimane in piedi anche la pista Paredes.” C’è però anche molto altro che sta bollendo in pentola per il mercato bianconero in entrata. Il presidente Agnelli infatti sarebbe pronto a far sognare di nuovo i tifosi e avrebbe in mente qualcosa di veramente enorme per il prossimo futuro >>>VAI ALLA NOTIZIA