Calciomercato Juventus, Paratici tenta il capolavoro: scambio improvviso!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Ormai si sta entrando sempre più nel vivo del calciomercato della Juventus e ogni giorno, come è normale che sia, spuntano notizie, voci ed indiscrezioni nuove di zecca. E spuntano anche nuove idee a sorpresa, che potrebbero prendere veramente piede in questi giorni. Come ormai è noto, uno degli obiettivi di mercato di Fabio Paratici è un centrocampista da poter portare subito a Torino, ma per farlo serve anche la cessione di un giocatore della mediana bianconera. Il nome in questione è quello di Emre Can, che ormai è da tempo con le valigie in mano. Ecco allora che, come riportato da Tuttosport, la Juve potrebbe pensare ad uno scambio totalmente a sorpresa con il Bayern Monaco: Emre Can per un vecchio pallino della Juventus, Thiago Alcantara. Sarebbe un vero e proprio colpaccio di calciomercato per Paratici che, in questo modo, riuscirebbe a raggiungere due obiettivi in un colpo solo: cedere il tedesco e portarsi a casa lo spagnolo. L’idea riportata da Tuttosport sarebbe concreta, con alcuni mediatori che sarebbero già al lavoro per capire la fattibilità dell’affare. Alcantara, dal canto suo, sarebbe pronto a lasciare il Bayern visto che è da tempo che l’ex Barcellona classe ’91 starebbe pensando di cambiare aria. Ma non è ancora tutto per quanto riguarda il mercato di gennaio. La Juventus in queste ore sarebbe infatti letteralmente scatenata, Paratici ha deciso: dopo Kulusevski, in arrivo altri tre colpi subito! >>>VAI ALLA NOTIZIA