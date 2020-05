Calciomercato, scatta l’allarme: pessime notizie da Sky Sport! – News Juve

Ultime notizie calciomercato Juventus

News Juve, pesanti novità di calciomercato da Sky Sport

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVE – In queste settimane si è parlato moltissimo di calciomercato in casa Juventus. Fabio Paratici è sempre attivissimo e sta progettando le prossime mosse, sia in entrata che in uscita. Tanti giocatori sono finiti nel mirino bianconero e in queste ore sono arrivate novità pesanti riguardo uno dei più grandi obiettivi di mercato della Juve: a dare la notizia è stata Sky Sport, ecco di cosa si tratta >>>CONTINUA A LEGGERE