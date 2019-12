Calciomercato Juventus, Sarri ha un nome in testa: lo ha chiesto a Paratici!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – La Vecchia Signora pensa al presente ma prepara anche il futuro. Come vi abbiamo già riferito nelle ultime settimane, qualcosa a gennaio si muoverà per il calciomercato della Juventus e potrebbero arrivare sorprese importanti sia in uscita che in entrata. Ma, per l’appunto, il club bianconero pensa anche alle prossime mosse del mercato estivo, quando arriveranno i botti più importanti. E in questo senso, molta importanza avranno anche le idee di mister Sarri, al quale la Juve ha garantito un grande coinvolgimento anche nelle strategie e nelle prossime mosse di calciomercato. Ecco perché la Vecchia Signora, come riportato da Calciomercato.com, avrebbe chiesto proprio al suo allenatore qualche nome a lui gradito e il tecnico avrebbe risposto prontamente: nella sua testa in effetti c’è un nome per il colpo grosso e sarebbe quello di Kai Havertz del Bayer Leverkusen. Qualche tempo fa Sarri ha speso parole di elogio veramente molto importanti per il gioiello tedesco classe ’99, che in Germania è esploso come uno dei talenti più splendenti del calcio mondiale. Prospettive enormi ma già grande esperienza internazionale, gran fisico abbinato ad un tecnica sopraffina, tanti gol e giocate di altissima classe, il tutto a soli 20 anni: Havertz potrebbe davvero essere il nome giusto per la Juventus del futuro e Sarri non avrebbe dubbi nel puntare su di lui. Ma, come accennato poco fa, Paratici lavora eccome anche per il mercato di gennaio e avrebbe già pronta una lista della spesa veramente molto importante: ecco i 6 giocatori che potrebbero arrivare subito alla Juve! >>>VAI ALLA NOTIZIA