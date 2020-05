Calciomercato Juventus, riecco Raiola: possibile doppio affare all’orizzonte!

Ultime notizie mercato Juve

Calciomercato Juventus, si pensa ad un nuovo doppio affare con Raiola

NEWS MERCATO JUVE – Mino Raiola, potentissimo agente italo-olandese, è una figura ben nota dalle parti della Continassa. Molte grosse operazioni di calciomercato della Juventus sono arrivati anche grazie alla sua mediazione e al suo supporto: l’ultimo in ordine di tempo è quello che ha portato a Torino Matthijs de Ligt la scorsa estate. Ma con il super procuratore rimangono ancora in piedi anche molti altri possibili affari in prospettiva futura. Il nome più grande? Ovviamente quello di Paul Pogba, autentico sogno di mercato della Juve. La pista, seppur complicata, rimane in ballo, ma in queste ore si è parlato anche di altri due possibili affari tra la Vecchia Signora e Raiola: ecco di cosa si tratta >>>CONTINUA A LEGGERE