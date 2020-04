Calciomercato Juventus, Paratici studia il colpo ad effetto: servono 60 mln

Ultime notizie mercato Juve

Calciomercato Juventus, Paratici studia il colpo da 60 milioni

NEWS MERCATO JUVE – Tanti, anzi tantissimi gli obiettivi di calciomercato della Juventus in vista della prossima stagione. Fabio Paratici si è già appuntato sul suo taccuino molti nomi per ogni reparto, visto che nei progetti del club bianconero ci sarebbe una ristrutturazione importante da mettere in atto in estate. Tra questi obiettivi c’è anche un nome molto interessante da circa 50/60 milioni di euro che il CFO bianconero starebbe seguendo con grande attenzione: ecco di chi si tratta >>>CONTINUA A LEGGERE