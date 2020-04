Calciomercato Juventus, ipotesi da urlo: scambio alla pari da 60 milioni!

Ultime notizie mercato Juve

Calciomercato Juventus, nuova suggestione: occhio allo scambio da urlo

NEWS MERCATO JUVE – Come ogni giorno, anche oggi sono arrivate nuove e importanti indiscrezioni per quanto riguarda il prossimo calciomercato della Juventus. L’ultima notizia, che potremmo definire una vera e propria bomba di mercato, sta circolando proprio in queste ore sul web e parla di un possibile e clamoroso scambio da almeno 60 milioni di euro: un affare potenzialmente da urlo, ecco nello specifico di cosa si tratta >>>CONTINUA A LEGGERE