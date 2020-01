Calciomercato Juventus, due cessioni immediate? Paratici ha deciso

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Ci sono alcune situazioni delicate in casa bianconera che potrebbero influenzare le prossime mosse di calciomercato della Juventus, già a gennaio. Due tra tutte stanno facendo discutere tifosi ed addetti ai lavori in questi giorni. La prima riguarda Emre Can. Il centrocampista tedesco è palesemente fuori dai progetti tecnici di Sarri, che lo ha utilizzato con il contagocce finora e lo ha tenuto fuori dalla famosa lista Champions. La situazione non si sblocca ed è per questo che Emre Can avrebbe preso la sua decisione: il classe ’94 vorrebbe lasciare subito la Juve per tornare a giocare con regolarità e non perdersi il prossimo Europeo. In questo caso, la posizione di Paratici sarebbe quella di una leggera apertura: se arrivassero offerte economicamente importanti infatti, la Juventus le prenderebbe in seria considerazione. Paratici chiede circa 30 milioni per lasciar partire il tedesco, ma potrebbe aprire addirittura anche ad un’ipotesi di prestito con diritto di riscatto. Sulle tracce di Emre Can c’è l’Everton di Ancelotti, ma si è parlato anche di PSG, Liverpool e di una pista italiana che porta a Milano, sponda rossonera. Ecco perché l’ipotesi di addio immediato del mediano bianconero non è ancora assolutamente da scartare e la vicenda andrà seguita fino al termine di questo mercato invernale. C’è poi un secondo nome finito nel calderone, quello di Federico Bernardeschi. In questo caso si è parlato di vari contatti con il Barcellona per un possibile scambio con Rakitic. Pista difficile, ma che non è tramontata definitivamente. Bernardeschi sarebbe inoltre finito nel mirino anche della Roma ma, a differenza di Emre Can, Paratici sarebbe più restio a lasciar partire il centrocampista italiano. Insomma, l’ipotesi di una cessione già a gennaio di Berna non è accantonata a priori, ma al momento pare molto meno probabile di quella di Emre Can, salvo repentini colpi di scena negli ultimi giorni di calciomercato sull’asse Torino-Barcellona. Secondo quanto riportato da Sportal.it, entrambi i giocatori bianconeri potrebbero dire addio alla Juve già da subito, ma servono le condizioni giuste. Si attendono dunque importanti novità a breve, ma non solo su questi due fronti. Già perché, stando sempre alle ultimissime indiscrezioni, in casa bianconera starebbe per arrivare una profonda rivoluzione generale e generazionale, con Paratici che sarebbe già al lavoro anche per alcuni grandi colpi in entrata in prospettiva futura. Kulusevski ne è la dimostrazione, ma quello dello svedese è stato solo il primo di una lunga lista di possibili acquisti del futuro. E allora, tra grossi obiettivi, nuove idee e qualche clamorosa sorpresa, ecco la lista della spesa completa della Juve: partiamo subito con la raffica dal primo nome >>>VAI ALLA LISTA