Calciomercato Juventus, doppia offerta in arrivo: Paratici ha già deciso!

Ultime news mercato Juve

Calciomercato Juventus, doppia maxi offerta: Paratici ha deciso

NEWS MERCATO JUVE – Nonostante in questo periodo tutto sembrerebbe apparentemente fermo, il calciomercato della Juventus continua a muoversi eccome. Fabio Paratici si sta già muovendo sotto traccia e sta studiando nel minimo dettaglio ogni possibile mossa, sia in uscita che in entrata. E il CFO bianconero avrebbe anche già preso alcune pesanti decisioni, soprattutto riguardo una doppia maxi offerta: adesso Paratici potrebbe veramente realizzare uno dei suoi più grandi sogni di mercato >>>CONTINUA A LEGGERE