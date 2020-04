Calciomercato Juventus, cambia tutto: Sarri fa fuori 4 pezzi grossi

Ultime notizie mercato Juve

Calciomercato Juventus, la rosa bianconera è pronta a cambiare volto

NEWS MERCATO JUVE – Chi ci segue lo saprà bene: più volte abbiamo parlato di come la rosa bianconera è destinata a cambiare volto in vista della prossima stagione. Non si tratterà di una vera e propria rivoluzione (anche a causa dell’emergenza coronavirus che ovviamente influenzerà pesantemente la prossima sessione di calciomercato), ma andrà comunque in scena una profonda ristrutturazione, che con ogni probabilità interesserà ogni reparto della squadra bianconera. Arriveranno volti nuovi ma, ovviamente, serviranno anche alcune cessioni pesanti. E, in particolare, sarebbero almeno 4 i pezzi grossi che al momento sembrerebbero ormai destinati all’addio: >>>CONTINUA A LEGGERE